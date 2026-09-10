Suzuki scende in campo con gli Azzurri per gli Europei di volley

NAPOLI (ITALPRESS) – Settembre accende la passione per la pallavolo e Suzuki scende in campo al fianco degli azzurri. La casa di Hamamatsu sarà infatti Auto Ufficiale del Campionato Europeo maschile di Pallavolo 2026, una delle principali competizioni internazionali della stagione, che vedrà la Nazionale azzurra protagonista in casa, a partire dal debutto di questa sera, a Napoli, in piazza del Plebiscito.

Con questa collaborazione, Suzuki rinnova il proprio sostegno allo sport italiano e accompagna gli azzurri in una delle competizioni più importanti della stagione, condividendo con il mondo della pallavolo una filosofia fondata su passione, energia, spirito di squadra e determinazione. La pallavolo è una disciplina nella quale il risultato nasce dalla capacità di lavorare insieme, dall’impegno quotidiano e dalla volontà di superare i propri limiti: valori che incontrano pienamente quelli di Suzuki, da sempre orientata a sviluppare una mobilità capace di unire tecnologia, efficienza, affidabilità e piacere di guida.

Essere Auto Ufficiale del Campionato Europeo significa per Suzuki mettere la propria mobilità al servizio della Nazionale e supportarla in occasione del più importante appuntamento internazionale della stagione. Per questo Suzuki ha messo a disposizione una flotta di vetture dedicata agli spostamenti di atleti, staff e organizzatori, a supporto delle attività legate agli Europei. Le vetture accompagneranno la Nazionale durante le diverse tappe dell’Europeo, garantendo la mobilità degli azzurri e dello staff nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano, sedi delle partite.

Una presenza che riflette i valori che Suzuki condivide con la pallavolo e che guidano il suo modo di affrontare ogni giorno le sfide della mobilità. Passione, determinazione, spirito di squadra e volontà di migliorarsi sono gli elementi che accomunano Suzuki e questo sport e che rendono la partnership un percorso costruito sulla condivisione e sulla passione per lo sport.

– foto ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS).