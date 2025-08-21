Trenitalia, nel Lazio 9 nuovi treni regionali nel 2025 per un investimento da 100 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati dall’inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro. Un risultato in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Nel Lazio, nel 2025, sono stati consegnati 9 nuovi treni (per un investimento di circa 100 milioni di euro) questi, sommati ai 41 già in servizio, portano a 50 il numero dei nuovi convogli in circolazione sulle linee laziali.

Con un servizio capillare che ogni giorno garantisce più di 6.000 corse e trasporta oltre 400 milioni di passeggeri l’anno, Regionale si conferma una realtà solida e ben radicata sul territorio. Un modello che unisce efficienza operativa e attenzione alla sostenibilità, proseguendo nel percorso di innovazione e miglioramento continuo in linea con le esigenze di un Paese che guarda al futuro.

– foto ufficio stampa Gruppo FS –

(ITALPRESS).