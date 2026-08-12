Trenitalia, nel 2026 consegnati 31 treni regionali per circa 370 milioni di investimento

ROMA (ITALPRESS) – Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), prosegue il rinnovo della propria flotta con 31 nuovi treni consegnati dall’inizio del 2026 a oggi, per un investimento complessivo di circa 370 milioni. Entro il 2027 i convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia saliranno a 1.081, per un investimento di 7 miliardi.

Grazie ai contratti di servizio con le Regioni e le Province Autonome, committenti del servizio, fino a oggi sono stati consegnati 674 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 acquistati in precedenza, portano a 1.009 il numero dei nuovi convogli in circolazione. In particolare, ad oggi, 359 treni sono stati destinati al Centro Italia, 369 al Nord e 281 al Sud e alle Isole, rafforzando l’offerta del trasporto ferroviario regionale in tutto il Paese.

Con le ulteriori consegne di quest’anno e quelle previste entro il 2027, l’80% dell’intera flotta regionale sarà rinnovato. L’offerta punta alla sostenibilità e all’innovazione, grazie anche a oltre 150 Link – soluzioni intermodali treno+bus, navi e altri mezzi -, che permettono di raggiungere facilmente le destinazioni più remote, potenziando l’efficienza e la qualità del trasporto regionale lungo tutta la Penisola.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).