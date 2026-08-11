Enac, si è insediato il commissario straordinario Carlo Mearelli

ROMA (ITALPRESS) – Si è insediato il commissario straordinario dell’Enac, Carlo Mearelli, nominato lo scorso 6 agosto con decreto del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il commissario straordinario eserciterà, in sostituzione del presidente, i poteri di ordinaria amministrazione, assicurando la continuità dell’azione amministrativa e il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

“Assumo questo incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Mearelli – nella consapevolezza del ruolo strategico che l’Enac riveste per il trasporto aereo e per il Paese. Rivolgo un sentito ringraziamento Pierluigi Di Palma per l’opera svolta nel corso del suo mandato di Presidente. I risultati conseguiti hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo del trasporto aereo, favorendone una crescita senza precedenti e promuovendo, al contempo, una prospettiva orientata alla mobilità aerea innovativa e sostenibile”.

“Metterò la mia esperienza a disposizione dell’Enac per valorizzarne le competenze e garantire continuità ed efficacia alla sua azione istituzionale, affinché il sistema dell’aviazione civile nazionale continui a rappresentare un motore di sviluppo e un fattore di competitività per il Paese”.

“Concludo il mio mandato alla guida dell’Enac con la consapevolezza di aver contribuito, insieme a tutta la comunità dell’Ente, a rafforzarne il ruolo strategico per il sistema Paese – ha dichiarato il presidente uscente Di Palma. – Ringrazio tutte le donne e gli uomini dell’Enac per il lavoro svolto in questi anni e rivolgo al Dott. Mearelli i migliori auguri di buon lavoro, certo che saprà mettere la sua esperienza e le sue competenze al servizio dell’Ente e dell’intero comparto dell’aviazione civile”.

L’incarico del commissario straordinario, della durata di sei mesi, con possibilità di proroga, cesserà con l’insediamento del nuovo presidente.

-Foto ufficio stampa Enac-

(ITALPRESS).