Trenitalia, Frecciarossa presenta il nuovo logo e accelera sul forte rinnovamento della flotta

MILANO (ITALPRESS) – Oggi alla Stazione Centrale di Milano è stato ufficialmente presentato il nuovo rebranding di Frecciarossa da parte di Trenitalia. La presentazione coincide in un momento di forte rinnovamento della flotta di Trenitalia. Il piano di consegna progressiva di 46 nuovi convogli Frecciarossa, con quattro consegne avvenute entro lo scorso dicembre, è stato rispettato: con l’entrata in servizio odierna del quinto treno si conferma la piena attuazione del programma.

I Frecciarossa di nuova generazione sono progettati da Hitachi Rail e realizzati negli stabilimenti italiani di Pistoia e Napoli. I nuovi treni possono raggiungere una velocità massima di 300 chilometri orari, con omologazione fino a 360, e sono dotati di sistemi di trazione evoluti che ne migliorano l’efficienza.

Sul fronte ambientale registrano un tasso di riciclabilità del 97,1 per cento e un recupero dei materiali del 98,2 per cento, grazie anche a motori elettrici di nuova concezione.

Secondo Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, “arriveranno 74 nuovi Frecciarossa da qui al 2030 per arricchire la nostra flotta con una grande attenzione al servizio, grande innovazione per il cliente e anche per il nostro team che lavora sul treno con lo sguardo al futuro, confermando la tradizione di un prodotto che conferma l’eccellenza italiana. Parliamo di 2 miliardi da qui al 2030 che Trenitalia, sotto la guida del gruppo Ferrovie, investirà su questo prodotto”.

Per l’occasione è stato mostrato il Frecciarossa con la “Effe” rinnovata sul muso e il nuovo logo applicato sulle fiancate e negli interni. “Il nuovo logo Frecciarossa rappresenta un’evoluzione coerente con il percorso industriale che stiamo portando avanti – ha -aggiunto Strisciuglio – È il simbolo di un rinnovamento che accompagna la crescita del brand, puntando su innovazione e qualità del servizio. Lo affianchiamo all’ingresso in flotta dei Frecciarossa di nuova generazione e insieme rappresentano un passo ulteriore nel rafforzamento dell’Alta Velocità italiana in Europa e nella costruzione di un sistema di mobilità sempre più moderno, integrato e orientato al futuro”.

Il marchio trae origine dal disegno della livrea dei treni, a sua volta ispirata alla forma della freccia, e prende corpo in una “F” dal tratto deciso, inclinata di 45 gradi, che restituisce il profilo aerodinamico dei convogli e ne interpreta visivamente il movimento, la velocità e la tensione verso il futuro. Il segno grafico è essenziale e contemporaneo, concepito per rappresentare dinamismo e performance. La lettera richiama i valori che guidano il brand: Future, per evocare modernità, innovazione tecnologica e una mobilità sempre più sostenibile; Forward, come spinta in avanti e dinamismo; Fast, espressione della velocità dell’Alta Velocità; First, per rappresentare eccellenza e qualità; e For All, a sottolineare accessibilità, inclusività e una visione della mobilità pensata per tutte le persone e per connettere i territori in modo sempre più ampio.

“Con il lancio del nuovo logo Frecciarossa il Gruppo FS rafforza la propria visione strategica e il ruolo che svolge al servizio del sistema Paese”, ha affermato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS Italiane. “È un segno identitario che rafforza il posizionamento del brand. Al tempo stesso, rende visibile una strategia volta a consolidare la mobilità nazionale ed europea attraverso investimenti, innovazione e qualità dei servizi, accompagnando la modernizzazione delle infrastrutture, la transizione sostenibile e contribuendo allo sviluppo economico e sociale dell’Italia”, ha aggiunto.

Il nuovo marchio sarà progressivamente applicato su tutta la flotta Frecciarossa e su tutti gli spazi e supporti Trenitalia, a partire dalle FRECCIALounge di Roma Termini e Milano Centrale, per poi estendersi in modo graduale a tutti gli altri touchpoint. inoltre Trenitalia, in preparazione per i giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 Dei quali è Premium partner, ha previsto collegamenti potenziati e soluzioni integrate treno-bus per raggiungere le sedi di gara, compresi prolungamenti verso Malpensa nei weekend olimpici.

Lo scorso dicembre sono inoltre state introdotte delle azioni mirate per rispondere ai picchi di domanda, come l’impiego dei Frecciarossa in doppia composizione sulle tratte più richieste, collegamenti notturni tra Milano e il Sud ed estensioni stagionali verso Bardonecchia, Bolzano, Pescara e Pompei, a conferma di una rete sempre più flessibile e orientata alle esigenze di mobilità del Paese.

