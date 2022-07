LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Hibernians, Hamrun Spartans e Gzira United al terzo turno di qualificazione della Conference League. Un record per il calcio maltese nella ‘giovanè competizione Uefa. Grande successo per i campioni nazionali dell’Hibernians che hanno eliminato gli estoni del Levadia Tallinn (vittoria per 3-2 e pareggio per 1-1). Hibernians allenati dall’italiano Andrea Pisanu, che ha preso il posto del connazionale Stefano Sanderra, ora nuovo tecnico della Lazio Primavera. L’Hamrun Spartans, invece, ha eliminato i bosniaci del Velez Mostar, mentre lo Gzira United ha avuto la meglio sui serbi del Radnicki Nis ai rigori.

Il primo ministro maltese Robert Abela ha affermato che il successo registrato dalle tre squadre di calcio può ispirare e motivare le altre squadre e anche gli altri sport nel migliorare i propri risultati sportivi nel palcoscenico europeo.

Ora per i tre club maltesi altre sfide importanti per proseguire la rispettiva corsa in questa seconda edizione della Conference League (la prima è stata vinta dalla Roma di Josè Mourinho): gli Hibernians affronteranno i lettoni del Rigas Futbola Skola, lo Gzira United gli austriaci del Wolfsberger, mentre l’Hamrun Spartans affronterà i bulgari del Levski Sofia.

