MASSA (ITALPRESS) – Nella notte tra sabato e domenica, nella zona di Piazza Palma, a breve distanza dal Comune di Massa, per ragioni in corso di accertamento, un gruppo di giovani, alcuni dei quali minorenni, è venuto a scontro fisico con due uomini. Uno di questi, Giacomo Bongiorni di 46 anni, è rimasto ucciso, l’altro ha riportato lesioni per le quali è attualmente ricoverato in Ospedale. I Carabinieri di Massa, prontamente intervenuti, sono riusciti in breve ad identificare tutti i soggetti coinvolti. Sono state quindi eseguite perquisizioni e sequestrato materiale utile alle indagini.

Il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Massa, che coordina le indagini, ha proceduto ad interrogatori ed audizioni di testimoni. Le indagini sono svolte in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova. All’esito della prima attività istruttoria, la Procura della Repubblica di Massa ha disposto il fermo di due maggiorenni, con l’accusa, al momento, di concorso in omicidio volontario. Si tratta di due giovani, entrambi di nazionalità rumena. Ulteriori elementi utili a ricostruire compiutamente l’accaduto potranno trarsi dall’esame autoptico che sarà eseguito nei prossimi giorni. Nei primi giorni della prossima settimana davanti al GIP del Tribunale di Massa avranno luogo gli interrogatori di garanzia.

Intervistato anche un terzo autore del pestaggio, un minorenne, ascoltato dal Tribunale dei Minori di Genova. La Procura dei Minori ha disposto il fermo del ragazzo, ritenuto al momento responsabile di omicidio volontario.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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