Tre operai morti a Napoli a causa del crollo di un ponteggio

NAPOLI (ITALPRESS) – Grave incidente mortale sul lavoro questa mattina a Napoli. A causa del crollo di un montacarichi in un palazzo in ristrutturazione nel quartiere Vomero tre operai hanno perso la vita. Sul posto gli agenti della Questura di Napoli e i Vigili del Fuoco.

L’incidente si è verificato alle 9.40 in via San Giacomo dei Capri, in zona Vomero. Nell’edificio di sei piani erano in corso lavori di ristrutturazione. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area da parte dei Vigili del Fuoco e per l’accertamento delle cause del crollo.

Sul posto la polizia scientifica per i rilievi, è arrivato anche il pm di turno, Stella Castaldo. Gli operai sono precipitati dal settimo piano e per loro non c’è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. I corpi sono ancora adagiati al suolo in attesa di autorizzazione per lo spostamento.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti si sarebbe rotto il perno del cestello del montacarichi che è rimasto sospeso in aria mentre i tre uomini, le cui generalità non sono ancora state diffuse, precipitavano al suolo. I lavori, da quanto si apprende, facevano parte di un intervento di manutenzione ordinaria. Gli operai erano impegnati nel trasporto della guaina di rivestimento del palazzo.

