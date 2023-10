ROMA (ITALPRESS) – L’Italia del taekwondo domina gli Europei Cadetti, dimostrando di essere tra le nazionali più forti del continente con un oro, un argento e un bronzo in tre categorie diverse. A guadagnare il gradino più alto del podio è stato Abdul Touiar, reduce dal secondo posto ai Mondiali, nella categoria -172 cm, vincendo la finale con un netto 2-0 contro il turco Ibrahim Efe Duzel. “Dopo il secondo posto mondiale, desideravo ardentemente questa medaglia d’oro – esulta – Sono felicissimo di esserci riuscito”. Il campione del mondo in carica della categoria -176 cm, Gabriele Rosato, ha invece confermato il suo talento aggiudicandosi una medaglia d’argento. Rosato ha dato battaglia in una finale combattutissima che si è risolta dopo tre round. Nonostante la sconfitta, il bilancio è positivo e rimane l’atleta numero 1 del ranking della sua categoria.

A chiudere il cerchio di questa giornata trionfale per l’Italia è stata la medaglia di bronzo conquistata da Luca Serban nella -180 cm. Con sei medaglie totali per la squadra italiana, questo risultato conferma l’ottima prestazione della nazionale azzurra ai Mondiali cadetti di settembre. Il futuro del taekwondo a livello continentale sembra avere i colori dell’Italia.

