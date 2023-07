Tre arresti per traffico di droga, due calabresi presi in Paraguay

BOLOGNA (ITALPRESS) - I militari della Guardia di Finanza di Bologna hanno arrestato un albanese a Parma per traffico internazionale di stupefacenti. Nella stessa operazione sono finiti in manette in Paraguay due calabresi, che nel mese di maggio erano riusciti a sottrarsi alla cattura. tvi/gtr