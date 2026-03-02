Trasporto pubblico locale, Rixi “Studiare modi per garantire il servizio a costo quasi zero”

GENOVA (ITALPRESS) – “È evidente che non possiamo non avere l’ambizione di dare ai nostri concittadini un servizio di qualità, con accesso soprattutto alle categorie più disagiate, che sia gratuito o comunque vicino al costo quasi zero. Quindi chi dovrà pagare il servizio? Uno dei temi molto dibattuti a livello nazionale è che parte delle tariffe possa essere caricata, come avviene in altri Paesi, sui flussi turistici e su chi non fa un servizio di carattere pendolare, oppure chi ha un reddito particolarmente elevato. Questi sono elementi su cui bisogna studiare”. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro dei Trasporti, commentando la proposta del presidente ligure Marco Bucci a margine di un convegno di Consumers’ Forum a Genova: una tassa di scopo per finanziare il trasporto pubblico locale superando la bigliettazione.

“Bisogna trovare con le associazioni dei consumatori, con le aziende di trasporto pubblico locale e con gli enti locali un punto di equilibrio perché ovviamente ogni anno sul trasporto pubblico locale, per quanto ci si sforzi, mancano delle risorse”, ha aggiunto Rixi.

