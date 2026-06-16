Trasporto aereo Ue, in arrivo più tutele per i passeggeri

ROMA (ITALPRESS) - Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto l’accordo politico sulla riforma dei diritti dei passeggeri aerei. Si tratta della prima revisione di questo pacchetto di norme negli ultimi 20 anni. Vengono rafforzati i diritti dei passeggeri nell'UE chiarendo le normative esistenti e aumentando le tutele per i viaggiatori e la certezza del diritto per le compagnie aeree e le autorità di controllo. I passeggeri possono richiedere un risarcimento in caso di cancellazione o ritardo di 3 ore, pari a 250 euro per voli inferiori a 1.500 chilometri, 400 euro per voli tra 1.500 e 3.500 chilometri e 600 euro per voli superiori a 3.500 chilometri. Questo garantisce continuità e prevedibilità sia per i passeggeri che per le compagnie aeree. La principale novità consiste nel fatto che, in caso di disservizio, le compagnie dovranno informare proattivamente i passeggeri entro 96 ore dei loro diritti e della procedura per richiedere un risarcimento. Per garantire una gestione più efficiente delle richieste di risarcimento da parte dei passeggeri, le procedure sono state semplificate. sat/azn