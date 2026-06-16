Tg Sport – 16/6/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mondiali 2026: notte di pareggi e forti tensioni sull’asse Usa-Iran - Milan: ufficiale l'era Ruben Amorim, contratto fino al 2028 - Atalanta: Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Dea - Juventus: Carnevali stringe per Sorloth e punta Martinez o Oblak - Napoli: Manna accelera per blindare la difesa, accordo per Gila - Inter: assalto a Palestra per il dopo Dumfries, mirino su Curtis Jones - MotoGP: il Motomondiale scalda i motori, nel weekend si corre a Brno - La corsa a Wimbledon tra Sinner e il ritorno delle Williams azn