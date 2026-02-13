Trasporto aereo, Salvini precetta gli scioperi durante le Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) - "Stiamo lavorando alla precettazione per evitare lo sciopero aereo durante le Olimpiadi e Paralimpiadi, per non danneggiare un'immagine di positività e di efficienza che l'Italia sta dando al mondo grazie al lavoro di tutti". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'inaugurazione di una mostra sulle Olimpiadi invernali, a Milano. xm4/sat/gsl