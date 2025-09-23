Trasporto aereo, Pappalardo (Ita) “Animali in cabina esigenza reale”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo orgogliosi, come compagnia, di essere stati i primi. Non solo nel 2024 a giugno ad aver innalzato il peso trasportabile dei nostri animali domestici in cabina al 25%, perché siamo arrivati a 10 chili. Da quel momento abbiamo trasportato 82.000 animali domestici, quindi questa è un'esigenza reale". Lo ha detto il presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo in occasione del volo dimostrativo con a bordo i cani senza trasportino. "Questo è un passo successivo grazie alla lungimiranza di Enac con la direttiva. Questa sperimentazione è andata benissimo. Adesso, ovviamente, saremo tutti insieme al tavolo di lavoro per cercare le giuste sinergie, il giusto profilo, i giusti standard operativi e di sicurezza affinché questa diventi una realtà. I clienti che acquisteranno un biglietto sapranno che in quel volo trasportiamo animali, quindi saranno consapevoli".