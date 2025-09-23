Trasporto aereo, Di Palma “Cani a bordo frutto di grande sinergia”

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che ci sia stata una grande sinergia tra l'Autorità e Ita, la prima compagnia al mondo che realizza questo trasporto. Sicuramente abbiamo avuto il sostegno di tanti intorno a noi per riconoscere i cani come parte della famiglia, questo è il passaggio culturale che stiamo affrontando". Lo ha detto il Presidente di Enac Pierluigi Di Palma, dopo essere atterrato a Fiumicino con il volo da Milano Linate con a bordo due cani senza trasportino, organizzato insieme a ITA Airways, come viaggio dimostrativo. Di Palma si sta dirigendo a Montreal, dove, ha spiegato "presenteremo i risultati all'assemblea ICAO per poi modificare la regolamentazione EASA. Credo che ci sarà un voto a favore di questo percorso, in cui chiaramente brillerà ancora una volta ITA, la nostra compagnia di riferimento". f04/col3/gtr