Trasporti nodo strategico, focus all’europarlamento sul ruolo dell’Ue

ROMA (ITALPRESS) - Trasporti come nodo strategico, non solo come servizi: È il leitmotiv che ha guidato l’audizione pubblica sulla “sovranità” delle infrastrutture, dei beni e delle tecnologie di trasporto dell’Ue, che si è tenuta al Parlamento europeo. L’iniziativa è stata ospitata dalla commissione TRAN, la Commissione Trasporti e Turismo dell’Eurocamera, organismo che segue le politiche UE su mobilità, reti e sicurezza dei trasporti. All’audizione hanno partecipato esperti, accademici e decisori pubblici, chiamati a un confronto diretto con i membri della TRAN. Al centro, tre parole chiave: sicurezza, resilienza e autonomia strategica. In pratica, come proteggere infrastrutture e tecnologie critiche – porti, aeroporti, reti ferroviarie, logistica e sistemi digitali – da vulnerabilità e condizionamenti esterni. Il focus si è concentrato sui rischi legati alla proprietà o all’influenza di paesi terzi, e sulle contromisure possibili: strumenti normativi, scelte tecnologiche e procedure operative per “blindare” asset e filiere. Obiettivo: garantire che i sistemi di trasporto europei restino affidabili e sicuri, e che il controllo rimanga in ambito europeo, soprattutto in un contesto di tensioni geopolitiche e di catene di fornitura sempre più esposte. /gtr