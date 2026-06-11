Trasporti, Ferrante “Visione strategica sulla mobilità sostenibile”

ROMA (ITALPRESS) – “Prosegue il lavoro del Mit per la modernizzazione del sistema dei trasporti, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze di mobilità dei cittadini e alle prospettive di crescita del settore produttivo. Il via libera allo schema di decreto direttoriale sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile e al Documento Strategico Pluriennale della Mobilità rappresenta un passaggio fondamentale per l’attuazione delle politiche di rilancio del settore che stiamo promuovendo al fine di rendere il Paese sempre più forte e competitivo“. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia, che questa mattina ha partecipato alla Conferenza Unificata. “Attraverso il provvedimento sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – aggiunge – si definisce la strategia per incrementare la sostenibilità del sistema dei trasporti ferroviari, anche attraverso misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria, consentendo agli enti interessati di adeguarsi agli standard europei attraverso una road map operativa che prevede il monitoraggio da parte del Mit”.

“Con il Documento Strategico Pluriennale della mobilità, poi, si definisce la cornice strategica per la programmazione degli interventi relativi al sistema dei trasporti nel medio e lungo periodo, con particolare attenzione agli investimenti per la manutenzione e lo sviluppo della rete ferroviaria, al fine di promuovere il trasporto multimodale e rispondere ai fabbisogni dei comparti industriali e della logistica. Continueremo a garantire il costante confronto con Regioni ed enti locali e a lavorare per garantire una mobilità sempre più efficiente, sostenibile e integrata attraverso una programmazione capace di affiancare e promuovere lo sviluppo dei territori”, conclude Ferrante.

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