PALERMO (ITALPRESS) – Abbonamento integrato per i mezzi di trasporto della società pubblica di Palermo (Amat che gestisce il trasporto urbano su gomma e i tram) e di Trenitalia nel circuito urbano della città. E’ stato presentato questa mattina a Palazzo d’Orlèans nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato il presidente della Regione, Nello Musumeci, l’assessore regionale Marco Falcone, il direttore regionale di Trenitalia Vincenzo Pullara e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Due anni fa abbiamo iniziato questo lavoro con il biglietto unico giornaliero, oggi questo biglietto è implementato con abbonamento settimanale e mensile”, ha spiegato l’assessore regionale Marco Falcone, “il primo ha un costo di 15 euro e il secondo vale 50 euro per viaggiare su tutti i mezzi di locomozione delle aziende. Questo è stato possibile perchè la regione è intervenuta con un contributo di oltre 344 mila euro”.

Il biglietto unico giornaliero è attivo anche a Messina e “entro il mese di settembre” lo realizzeremo anche a Catania, ha aggiunto Falcone. “Obiettivo è chi possiede un biglietto unico valido per una delle città metropolitane lo possa utilizzare anche nelle altre due città dell’Isola”, ha concluso Falcone. “Obiettivo è rendere meno disagevole la pendolarità a chi si sposta per lavoro e al turista”, ha spiegato Musumeci, “e dare concreta attuazione all’idea di città metropolitana e alla mobilità interna”. “Una iniziativa coerente che la città nell’ambito di una pianificazione più generale si è data per favorire l’intermodalità del trasporto pubblico di massa”, ha aggiunto il sindaco Lagalla. L’abbonamento mensile sarà in vendita dal 6 agosto, il settimanale dal 27. Sarà possibile acquistare i biglietti nelle biglietterie Trenitalia, nelle agenzie di viaggio e nei punti vendita autorizzati e on line sul sito Trenitalia (mobile e app).

