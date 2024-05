RIMINI (ITALPRESS) – La squadra nazionale di ginnastica artistica femminile si laurea campione d’Europa 2024 nella finale per team della 35^ edizione del campionato continentale. Manila Esposito, Alice D’Amato, Elisa Iorio e Angela Andreoli – con Asia D’Amato a sostenere le compagne in campo gara, rotazione per rotazione – bissano il successo della rassegna europea di Monaco 2022 e migliorano la piazza d’onore di Antalya 2023. Le agenti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il totale di 164.162, si tengono alle spalle la Gran Bretagna, argento con 162.162, ereditando lo scettro del team inglese vinto in Turchia lo scorso anno. Sul terzo gradino del podio riminese è salita la Francia, a quota 158.796. Si tratta della terza medaglia d’oro a squadre nell’albo d’oro della Federginnastica dopo il successo a Volos 2006 (in squadra c’era l’attuale tecnica della nazionale Monica Bergamelli), e quello delle Fate di due anni fa in Germania. Si conclude in trionfo l’Europeo femminile delle grandi, a pochi mesi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il bilancio finale è di 8 medaglie (4-2-1). Se a queste si aggiungono le altrettante ottenute dalle junior, arrivano a 16 i metalli nella rassegna continentale delle ragazze. E a voler tirare le somme delle due emozionanti settimane alla Fiera di Rimini, l’Italia dei grandi attrezzi ha dominato le competizioni riportando a casa un fantastico bottino di 24 medaglie totali.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]