ROMA (ITALPRESS) – “Un weekend ricco di diversi spunti di riflessione in termini di comportamento delle gomme. E’ un fatto che, rispetto alle previsioni e alle simulazioni della vigilia, basate sui dati Pirelli integrati da quelli che ci vengono forniti dalle squadre, abbiamo avuto indicazioni che ci porteranno ad approfondire l’analisi dei dati fin qui raccolti. Sarà importante capire perchè la differenza di prestazione fra Medium e Soft sia stata così ridotta e perchè i tempi delle qualifiche siano stati più alti rispetto allo scorso anno (circa quattro i decimi di differenza) e, ancora più significativamente (circa un secondo) rispetto alla simulazione. Andrà studiata soprattutto l’interazione fra la Soft e l’asfalto che, dai dati rilevati mercoledì e giovedì, presentava livelli di rugosità sensibilmente diversi rispetto al 2023”. Lo ha detto Mario Isola, direttore motorsport Pirelli, commentando la Sprint del Gran Premio di Miami, andata in archivio con il dominio del campione del mondo della RedBull Max Verstappen. “Per quanto riguarda le strategie, la gara di oggi lascia pochi dubbi: la sosta unica è nettamente l’opzione più veloce – ha aggiunto Isola – Diverso il discorso, invece, in termini di mescole e del loro ordine di utilizzo. Se la C4 si è dimostrata di più difficile lettura per i piloti sul giro secco, si è invece dimostrata, come confermato dalla gara Sprint, un’opzione da non scartare per il Gran Premio. La C2 sarà sicuramente protagonista assoluta ma tutte le combinazioni con C3 o C4 sono sulla carta percorribili”.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

