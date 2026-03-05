Trasportava droga in auto, arrestato un macedone di 27 anni ad Alba

CUNEO (ITALPRESS) – Aveva escogitato un ingegnoso sistema per nascondere la droga a bordo della sua Citroën C3. Per questa ragione, nel pomeriggio del 1° marzo ad Alba i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni, cittadino macedone, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale nel centro storico, i militari hanno proceduto alla perquisizione dell’uomo e dell’auto su cui viaggiava. In quel momento è stato scoperto un sofisticato sistema di trasporto mediante supporto magnetico, applicato alla parte esterna del veicolo in corrispondenza del paraurti posteriore sinistro. All’interno del contenitore magnetico sono stati trovati 8 involucri in cellophane contenenti cocaina.

La successiva perquisizione a casa dell’arrestato ha consentito di sequestrare complessivamente 76 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish, 7 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 220 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. Il trasporto mediante supporto magnetico, con l’occultamento della droga all’esterno del veicolo grazie a un contenitore fissato con calamita, è una modalità studiata per eludere i controlli ordinari delle forze dell’ordine e rendere meno immediato il ritrovamento della sostanza. All’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di processo.

– Foto ufficio stampa Carabinieri Cuneo –

(ITALPRESS).