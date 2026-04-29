Simest inaugura la nuova sede a Torino

TORINO (ITALPRESS) – Simest, la società partecipata di Cassa Depositi e Prestiti, ha inaugurato la nuova sede di Torino. I nuovi uffici di via Corte d’Appello, sono stati concepiti come punto di riferimento per le imprese del Nord-Ovest nel loro processo di internazionalizzazione.

Alla cerimonia di apertura ha preso parte il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, nell’ambito delle Tappe di Avvicinamento alla Conferenza Nazionale dell’Export 2026. Presenti all’evento il Presidente di Simest, Vittorio de Pedys, e l’Amministratore Delegato, Regina Corradini D’Arienzo, insieme al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla Vicesindaca della Città di Torino Michela Favara, e a rappresentanti del mondo istituzionale, confindustriale e imprenditoriale.

“L’inaugurazione dell’ufficio di Torino – ha dichiarato il Presidente Vittorio de Pedys – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento del nostro accompagnamento grazie anche alla vicinanza dei territori, con l’obiettivo di consolidare un modello operativo sempre più di partner strategico. Il radicamento sui territori non è solo una scelta organizzativa, ma una leva strategica per intercettare bisogni, valorizzare le eccellenze produttive locali e sostenere in modo mirato e duraturo la crescita dell’export italiano. In questo senso, Torino e il Nord-Ovest costituiscono un contesto particolarmente dinamico e ricco di potenziale”.

Gli ultimi dati relativi al 2025 vedono il Piemonte accrescere il proprio export del 2,7 percento, con un valore complessivo di 61,8 miliardi di euro. L’apertura della nuova sede torinese è volta quindi a consolidare la presenza sul territorio per agevolare le imprese di tutta l’area nei rapporti con l’estero.

“Con l’apertura del nuovo ufficio – ha affermato l’Amministratore Delegato, Regina Corradini D’Arienzo – Simest rafforza concretamente il proprio supporto al tessuto imprenditoriale, con un’attenzione particolare alle PMI, che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo. La sede di Torino sarà un presidio operativo strategico per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta pensato per garantire prossimità, ascolto e rapidità di intervento. Vogliamo accompagnare le imprese lungo tutto il percorso di internazionalizzazione, offrendo ancor prima degli strumenti finanziari, competenze specialistiche e affiancamento anche per far crescere le comunità locali. Il nostro impegno è rendere questi percorsi sempre più accessibili, efficaci e di valore di lungo termine, contribuendo alla crescita sostenibile del Paese all’interno del Sistema Italia, con la regia della Farnesina, ed in coordinamento con CDP, SACE, ICE e le associazioni imprenditoriali”.

-Foto xb4/Italpress-

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