Trasportava 4kg di cocaina, arrestato a Porto Torres

SASSARI (ITALPRESS) – I militari della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dell’intensificazione del controllo economico del territorio in concomitanza con le festività natalizie a contrasto dei traffici illeciti, predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, hanno tratto in arresto una cittadina spagnola quarantaseienne, trovata in possesso di 4 kg di cocaina, trasportati a bordo di un autoveicolo. In particolare, durante lo sbarco degli autoveicoli a bordo della motonave proveniente da Barcellona, i finanzieri, coadiuvati da personale dell’Agenzia delle Dogane, fermavano un’autovettura con a bordo una donna che, da subito, manifestava uno stato di agitazione.

Gli accertamenti esperiti sui titoli di viaggio esibiti, sulla proprietà dell’autoveicolo nonché le risposte incerte ed evasive fornite dalla fermata, destavano sospetti da parte dei militari e delle unità cinofile ivi impiegate.

Le ricerche, anche grazie all’impiego dei cani antidroga Karma e Fred, i quali manifestavano particolare interesse nella parte posteriore del veicolo, portavano all’individuazione di un vano artificiosamente predisposto nel bagagliaio della vettura ove si trovavano celati diversi involucri di plastica che, a seguito dei test speditivi, risultavano contenere cocaina per un peso complessivo di oltre 4 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e la cittadina spagnola è stata tratta in arresto in flagranza di delitto e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese che ne ha disposto un’immediata traduzione presso la locale casa circondariale di Bancali, con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).