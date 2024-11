Trapianti in Sicilia, Battaglia “I numeri ci danno soddisfazione”

CATANIA (ITALPRESS) - Nel 2024 sono stati eseguiti in Sicilia 253 trapianti di organi, rispetto ai 125 del 2023 con un tasso di opposizione, nel 2023 al 44%, ridotto al 30%. Ed in particolare 100 trapianti di fegato e 10 trapianti con donazione a cuore fermo. E' stato reso noto durante una conferenza stampa, presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania, nel corso della quale è stato fatto il punto sui risultati ottenuti in ambito sanitario e trapiantologico nell’Isola, ritenuta un modello di riferimento italiano. "È chiaro che sono dei numeri che ci danno soddisfazione, ma dobbiamo ancora crescere. Nel 2022 avevamo come donatori utilizzati 11 su un milione di abitanti, ora ne abbiamo 24. Cominciamo quindi a rispondere alle esigenze e alle aspettative della comunità regionale. Per il prossimo anno cercheremo di riproporre questi numeri e un tasso di opposizione un pò più europeo", ha sottolineato Giorgio Battaglia, coordinatore del Centro Regionale Trapianti Sicilia, a margine della presentazione dei dati sui trapianti in Sicilia. xo1/vbo/gtr