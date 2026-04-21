Todaro “Con differenziata nel quartiere Noce copriamo due terzi di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - "Credo che questo sia un segnale che Rap, insieme al Comune, vuole continuare questo percorso che dura più da un anno e consiste nel passaggio di questa città da una raccolta ovunque indifferenziata a quella differenziata. Alla Noce stiamo inaugurando anche un nuovo metodo: attraverso la partnership con Conai e Legambiente faremo un'azione di ipersensibilizzazione nel territorio. Sappiamo che sarà complesso, ma proprio per questo metteremo il massimo rigore: ritengo che sia il primo passo di ipersensibilizzazione in tutte le zone, perché entro un anno e mezzo contiamo di coprire tutta la città con la differenziata; manca l'ultimo terzo di Palermo, perché con questo step completiamo i due terzi". Lo ha detto il presidente di Rap, Giuseppe Todaro, a margine di una conferenza stampa sull'attivazione della raccolta differenziata, a partire dal 29 maggio, anche nel quartiere Noce di Palermo. "Abbiamo capito che bisogna convincere ad una ad una le persone che fanno la differenziata per fargli capire che non è solo un dovere civico, ma una necessità per i nostri figli e il futuro di questa città. Bisogna cercare di convincere quei cittadini che continuano a gettare rifiuti dove capita che il problema più importante per noi è la raccolta degli oggetti abbandonati: se risolviamo questo problema, o lo portiamo a un livello fisiologico, cambiamo definitivamente il volto di questa città. Il nostro è un auspicio e un invito: la raccolta è bidirezionale, cioè se non abbiamo l'assistenza del cittadino non possiamo fare bene il nostro servizio; con la sensibilizzazione porta a porta vogliamo diventare messaggeri di un percorso virtuoso". xd8/tvi/mca1