Palermo, Alongi “Su raccolta differenziata lavorare su collaborazione cittadini”

PALERMO (ITALPRESS) - "Quest'impegno raggiunge il suo obiettivo se i cittadini collaborano. Questa è una città dove purtroppo registriamo sacche di cittadini che non vogliono collaborare, quindi bisogna lavorare in quella direzione: è complesso, ma lo stiamo facendo grazie anche a questo accordo sottoscritto con Legambiente che prevede facilitatori che si recheranno nei condomini, nelle parrocchie e nelle scuole, affinché i cittadini comprendano che bisogna collaborare per raggiungere questo obiettivo". Lo ha detto l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo, Pietro Alongi, a margine di una conferenza stampa sull'attivazione della raccolta differenziata, a partire dal 29 maggio, anche nel quartiere Noce di Palermo. "Fino a due anni fa si parlava, nelle riunioni in prefettura, di immondizia in mezzo alla strada e una raccolta indifferenziata che non funzionava: oggi fortunatamente parliamo invece di raccolta differenziata, vuol dire che abbiamo fatto grandi passi in avanti attraverso grossi investimenti. L'ultimo da 27 milioni di euro, che riguarda la parte sud di Palermo, che riuscirà a coprire quasi il 90% della città: partirà nel 2026, quindi speriamo e auspichiamo che entro il 2027 la raccolta differenziata, di prossimità o porta a porta, possa coprire il 95% della città. Stiamo lavorando anche per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti: con Rap faremo un intervento importante, in un passaggio successivo, che prevede il posizionamento di cento tra telecamere o fototrappole; riteniamo che il percorso del contrasto e dell'abbandono sia virtuoso, ma va fatto fortemente". xd8/tvi/mca1