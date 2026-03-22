Trapani, soccorso un escursionista di 67 anni sul Monte Pispisa

TRAPANI (ITALPRESS) – Nella tarda mattinata di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuto sul Monte Pispisa, nel territorio di Calatafimi-Segesta, per soccorrere un escursionista di 67 anni. L’uomo, a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia, è rimasto vittima di una caduta riportando un grave trauma alla spalla.

L’allerta è scattata tramite la Centrale Operativa Palermo-Trapani del 118, che ha attivato immediatamente il Soccorso Alpino. Sul posto sono confluite una squadra da Palermo e due da San Vito Lo Capo, queste ultime già operative in zona per l’assistenza all’Ecotrail della Riserva dello Zingaro.

Nonostante la fitta pioggia, i tecnici hanno raggiunto la cima del monte, dove hanno prestato le prime cure all’infortunato. Dopo essere stato stabilizzato in un materassino a depressione e messo in sicurezza nella barella Lecco, l’uomo è stato trasportato lungo un ripido viale tagliafuoco. Una volta completata la difficile discesa, l’escursionista è stato affidato al personale del 118 e trasportato all’ospedale di Alcamo per i necessari accertamenti.

-Foto ufficio stampa Csnas-

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