Tragedia nel Veneziano, trovato morto il bambino di 6 anni scomparso in mare

VENEZIA (ITALPRESS) – Tragedia nel Veneziano, dove è morto un bambino di 6 anni, disperso in mare da ieri pomeriggio nelle acque antistanti Cavallino Treporti. Il corpo del piccolo è stato localizzato e recuperato stanotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]