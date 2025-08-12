Tragedia nel Veneziano, trovato morto il bambino di 6 anni scomparso in mare

VENEZIA (ITALPRESS) – Tragedia nel Veneziano, dove è morto un bambino di 6 anni, disperso in mare da ieri pomeriggio nelle acque antistanti Cavallino Treporti. Il corpo del piccolo è stato localizzato e recuperato stanotte dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

– foto d’archivio IPA Agency –

(ITALPRESS).