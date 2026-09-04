Tragedia nel Cagliaritano, schianto poco prima dell’alba: morti due 18enni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Drammatico schianto poco prima dell’alba al Poetto di Quartu Sant’Elena. Due giovani di 18 anni a bordo di uno scooter hanno perso la vita all’altezza della rotatoria che si trova davanti allo stabilimento della Marinella. Il mezzo, per cause ancora da chiarire, è finito contro un palo. I soccorsi sono intervenuti poco dopo lo schianto, ma per uno dei due ragazzi non c’era già nulla da fare. L’altro ha resistito fino al trasporto in ambulanza, dove però è deceduto nel tragitto verso l’ospedale.

-Foto di repertorio IPA Agency-

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