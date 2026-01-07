MILANO (ITALPRESS) – Milano piange le proprie due vittime della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove i giovanissimi Achille Barosi e Chiara Costanzo sono morti nel rogo della notte di capodanno insieme ad altri 4 italiani. Si sono tenuti nel pomeriggio, tra commozione e cordoglio, i funerali delle due giovani vittime.

A SANT’AMBROGIO L’ULTIMO SALUTO AD ACHILLE BAROSI

È una basilica di Sant’Ambrogio gremita di familiari, compagni di scuola, amici, conoscenti e cittadini quella che si è riunita oggi per dare l’ultimo saluto ad Achille Barosi. Fuori dalla chiesa, due corone di fiori con sopra scritto “ti vogliamo bene” apposte dagli amici di Achille. In rappresentanza delle istituzioni il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e la vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo. Accanto all’altare interno della basilica, corone di fiori e i gonfaloni cittadini e regionali. Presente anche una rappresentanza dei Vigili dei Fuoco.

Un lungo applauso ha poi salutato l’uscita del feretro di Achille Barosi al termine dei solenni funerali. Una foto di Achille e un mazzo di rose bianche sopra la bara, mentre nel piazzale della basilica milanese dopo le campane è risuonata anche la canzone “Perdutamente” di Achille Lauro, tra le preferite del giovane milanese deceduto a Crans Montana la notte di capodanno.

“Hai scelto il tuo posto del cuore per spiccare il volo, angelo mio: le tue montagne D’altronde è il posto terreno più vicino a Dio. Tu, insieme ai tuoi amici, ci avete insegnato cosa è il coraggio e l’amore. Oltre all’orrore che ho toccato con mano e sentito, ho visto la vostra enorme purezza”. Con queste parole Erica, madre di Achille Barosi, ha voluto ricordare il figlio al termine dei funerali. “Sono seduta sul tuo letto e ascolto la nostra canzone, che cantavano a squarciagola mentre andavamo e tornavamo da casa dei tuoi adorati nonni e di tua zia, nonché la tua seconda mamma – ha continuato – La tua versione femminile è qui con l’anima. Credimi, Matilde ti ama come un’anima gemella e io mi prenderò cura di lei. Dillo a Riccardo. Ho avuto il privilegio e la fortuna di essere tua mamma. Sono tanto fiera di te e la tua anima è qui con me. Ti ho sempre riconosciuto come un’anima antica, folle come piace a me”. “Di notte io e papà dormiamo con i tuoi zainetti di quando avevi due anni, io il San Bernardo e papà la mucca. Invece Cioccolata (il cane di famiglia, ndr) ti ha fatto un dispetto: ti ha preso un disegno lo ha fatto a mille pezzi e lo ha lasciato sotto la tuo scrivania. È il suo modo dispettoso, come te, di salutarti e lasciarti andare“, ha proseguito la madre ricordando che Achille aveva “solo sedici anni e mezzo, ma eri molto più maturo e capivi tutto”. “Avevi la fierezza di un vero italiano, sapevi tutto sulla mafia e sul codice penale tanto che non sapevi ancora se fare l’architetto o il giudice. Sii fiero del tuo Paese quanto lo sono io”. “Sei libero, vola amore io, hai delle ali luminosissime e saprò vederti. Mamma tua per sempre”, ha concluso la madre tra gli applausi commossi dei presenti.

“Da papà posso ritenermi fortunato e privilegiato avendoti visto crescere. E soprattutto aver potuto crescerti insieme a mamma: ci siamo arricchiti a vicenda giorno dopo giorno”. Così Nicola Barosi, padre di Achille, al termine dei funerali. “Oggi il destino crudele mi ha strappato la cosa più preziosa che avevo con una violenza estrema. Mi sono completamente smarrito e svuotato, tutto mi appare diverso – ha proseguito – Quel marciapiede non sarà più lo stesso. Quella fermata del tram numero 1 non sarà più la stessa. Insomma un bel casino. Al tempo stesso mi sento di dirti che insieme abbiamo scritto un bellissimo libro di cui ricordo e ricorderò ogni singola pagina, riga e parola”. Il padre ha poi ricordato come “il momento più bello della giornata, forse, era quando – dopo la sveglia e la colazione – venivi nel nostro letto abbracciandoci per poi addormentarti ancora una ventina di minuto”. “Negli ultimi tempi capitava di non trovarci d’accordo, con le tue sceneggiate da vero attore. Era dovuto semplicemente al fatto che stavi diventando grande, la famosa adolescenza che mi spaventava. Il sentimento che si è scatenato è veramente straordinario. Tutti quanti hanno dato motivazione di quanto fossi apprezzato e significa che hai seminato bene. Ora devo iniziare a scrivere un libro in cui sarò tutto da solo”, ha concluso tra gli applausi dei presenti.

Achille era “un ragazzo forte, capace, determinato. Ma gentile, di una gentilezza rara. Amava Pasolini e i presepi, li faceva sempre a novembre. Un ragazzo capace di ascolto di sé e degli altri, di ascoltare anche i rimproveri, una dote rara oggi e di cui forse tutti dovremmo fare tesoro. Nella sua classe aveva un ruolo di leader, sensibile per le cose vere della vita. Achille ci insegna come si vive la vita, nell’ascolto e in profondità. Attraverso di lui stiamo rimparando a volerci bene. Ora è Dio che si prende cura di lui. Mi rivolgo a te, Achille: accompagnaci, continua a sorridere e a volerci bene. Chiedi per noi il dono della speranza e della consolazione”. Così don Alberto Rivolta nell’omelia. Don Rivolta ha poi concluso citando una frase di S. Giovanni Paolo II: “Ragazzi, è Gesù che cercate guardando e sognando la felicita. Solo Gesù può riempire il cuore di noi. Solo lui può rendere tutti felici”.

COMMOZIONE ALLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE PER CHIARA COSTANZO

Sempre a Milano, alla basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano, si tiene il funerale di Chiara Costanzo. Molti giovani presenti, compagni di scuola, amici e parenti, hanno varcato la soglia della basilica, al cui ingresso sono state disposte numerose rose bianche. Presenti le autorità del capoluogo lombardo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore di Regione Lombardia Gianluca Comazzi e anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Dobbiamo al più presto accertare la verità in Svizzera”, ha detto ai giornalisti il ministro Valditara arrivando alla basilica, aggiungendo di avere “trovato una comunità molto scossa, quindi era giusto stringerci tutti insieme”. Il ministro ha parlato anche con il padre di Chiara Costanzo, il quale ha ricordato a Valditara la necessità “di dimostrare professionalità ed efficienza, non accontentatevi”, andate “a scoperchiare tutto quello che c’è perché tutti noi e tutta l’Italia abbiamo sete di verità” affinché “questi fatti non succedano mai più”.

“Oggi siamo qui perché vita sta spezzata troppo presto da soli non si regge un dolore così, un peso così richiede di essere condiviso. Quando la morte irrompe con un volto duro e crudele e ti strappa ciò che è più caro, una figlia, allora ogni parola è insufficiente anche la più alta”. Così monsignor Alberto Torriani, oggi arcivescovo di Crotone ed ex rettore del Collegio San Carlo di Milano, durante la sua omelia nel corso del funerale. “Ci viene da dire davanti a questo: non è giusto, non lo è per nessuno, per una città, per una comunità scolastica, per Chiara che nel silenzio senza ostentare faceva tutto bene, con il suo sorriso e la sua autoironia. Non è giusto”, ha aggiunto monsignor Torriani. “Oggi non siamo qui a cercare spiegazioni o colpe, ci sarà tempo anche per questo ma non è oggi. Cerchiamo di trovare la forza che ci rimetta in cammino perché troviamo solo cenere e vuoto adesso. Dobbiamo cercare dentro di noi una parola che rimetta in circolo la vita. Abbiamo bisogno di futuro noi adulti e ancora di più voi ragazzi che siete qui oggi”, ha concluso.

“Non ho parole per i genitori”, un dolore così “si può sopportare da figlia ma non da madre”. Così la senatrice a vita Liliana Segre, uscendo dalla basilica, dove ha partecipato al funerale di Chiara.

