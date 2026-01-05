Tragedia di Crans-Montana, arrivata a Genova la salma di Emanuele Galeppini

GENOVA (ITALPRESS) – È arrivata nel pomeriggio all’ospedale San Martino di Genova la salma di Emanuele Galeppini, il 17enne originario del capoluogo ligure tra le vittime della strage di Crans-Montana. Il feretro era stato trasferito da Sion all’aeroporto di Milano Linate. Nella chiesa del policlinico si è tenuta una breve cerimonia di benedizione presidiata dall’arcivescovo Marco Tasca. Presenti, oltre ai familiari più stretti, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, la sindaca Silvia Salis e la prefetta Cinzia Torraco.

“Una cosa di questo tipo fa pensare che tutte le volte che poniamo problemi di sicurezza per le persone è nostro dovere farlo. La sicurezza è la priorità numero uno”. ha detto Bucci. “Tragedia evitabile? Non lo posso dire perché non c’ero, ma le tragedie non devono succedere”, ha aggiunto Bucci rispondendo ai cronisti. “Perdere la vita a quell’età lascia sempre il segno. Noi abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo organizzato tutto il viaggio da Linate fino a qui. Oltretutto il ministero ha affidato la gestione alle Regioni, compreso quello che succederà nei prossimi giorni. I genitori li ho visti devastati, come è normale che sia. Noi gli stiamo vicini con quello che possiamo fare”, ha concluso il governatore.

“È una giornata che deve lasciare spazio a poche parole. Una vita spezzata con tanti sogni da realizzare ancora. Non dobbiamo dire altro”. Così Silvia Salis.

