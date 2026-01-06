MILANO (ITALPRESS) – Resta riservata la prognosi per gli 11 feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano. A fare il punto con i giornalisti il direttore generale dell’ospedale, Alberto Zoli. “Le loro condizioni di grandi ustionati variano tra ustioni molto estese, anche al 70%, fino a ustioni molto meno estese ma con compromissioni delle funzioni vitali – ha detto Zoli -. Per questo motivo sono tutti pazienti ancora in condizioni critiche, ma che nelle prossime ore possono avere un’evoluzione in positivo, sicuramente non in negativo, auspichiamo tutti. Abbiamo ancora pazienti ricoverati nell’area di Terapia intensiva, e altri che sono in Terapia semi-intensiva o meno intensiva”.

“Sicuramente – ha aggiunto Zoli – hanno tutte le cure del caso, dobbiamo però sottolineare ancora una volta che stiamo parlando di grandi ustionati, con compromissioni in alcuni casi di funzioni vitali, come la respirazione. Dato il quadro complessivo, la prognosi quindi rimane riservata”.

MELONI FA VISITA AI FERITI

Prima di recarsi a Parigi, dove è attesa al vertice della Coalizione dei Volenterosi, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto tappa a Milano per fare visita, all’ospedale Niguarda, ad alcuni dei giovani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana. Secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, Meloni si è intrattenuta con i familiari dei ragazzi ricoverati, rinnovando a tutti la piena vicinanza e il sostegno del governo in questo momento di grande dolore. Il presidente del Consiglio ha voluto esprimere un personale ringraziamento ai medici e agli infermieri per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’assistenza ai pazienti.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).