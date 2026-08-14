Tragedia al Giro del Portogallo, morto il corridore britannico Finlay Tarling

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Tragedia al Giro del Portogallo, con l’ottava tappa che collegava Melgaço e Fafe sospesa a una ventina di chilometri dall’arrivo per un grave incidente in cui ha perso la vita Finlay Tarling, corridore britannico della NSN Development Team. Al momento non sono noti i dettagli dell’accaduto. Gli organizzatori hanno fatto sapere che in merito alla frazione odierna, “di fronte a questo tragico evento, la corsa sarà neutralizzata fino all’arrivo a Fafe e, in segno di rispetto e lutto, non si terrà la cerimonia di premiazione prevista”.

Finlay Tarling, 19 anni, era il fratello minore del corridore della Ineos Grenadiers Josh e aveva gareggiato per la Gran Bretagna sia su strada sia su pista. “Fin era un membro molto amato della nostra squadra, ma soprattutto era un figlio, un fratello e un amico per tantissime persone. Ci mancherà profondamente – il cordoglio del suo team – Le nostre più sentite condoglianze vanno ai genitori di Fin, Michael e Dawn, a suo fratello Josh e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di poter chiamare Fin un amico”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).