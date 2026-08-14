Ranking Atp, per Sinner 84esima settimana da numero uno del mondo: quattro azzurri in top-20

ROMA (ITALPRESS) – L’Atp ha pubblicato solo oggi la nuova classifica mondiale del tennis, di venerdì, per includere i risultati del Masters 1000 di Montreal; per le statistiche sarà comunque il ranking ufficiale del 10 agosto. I numeri certificano la settimana numero 84 da numero 1 del mondo di Jannik Sinner, primo a quota 13.450 punti. In vetta resterà di certo almeno fino a inizio ottobre, ovvero sino all’Atp 500 di Pechino, dove ha trionfato l’anno scorso. Nonostante la decisione di saltare Cincinnati, dopo questo Masters 1000 l’azzurro avrà 12.800 punti: ne perderà infatti 650, guadagnati grazie alla finale dell’anno scorso. Carlos Alcaraz, numero 2, ne ha 8.160 ma perderà i 1.000 ottenuti l’anno scorso vincendo il titolo a Cincinnati e poi i 2.000 per il trionfo agli US Open del 2025. Sinner perciò dovrà guardarsi solo da Alexander Zverev, ancora numero 3 Atp, con gli 8.090 punti di questa settimana.

La prossima classifica il tedesco ne perderà 400, frutto della semifinale a Cincinnati dell’anno scorso. Quindi, vincendo il torneo potrà aggiungerne al massimo 600 punto: il suo punteggio in questo caso sarà dunque di 8.690 punti, 4.110 in meno di quanti ne avrà l’azzurro dopo il torneo dell’Ohio. Dunque, il sorpasso sarà impossibile agli US Open, che mettono in palio 2000 punti. Non mancano le buone notizie per il tennis azzurro questa settimana. L’Italia torna a esprimere quattro giocatori tra i primi 20 nel ranking Atp grazie all’exploit di Luciano Darderi che in Canada ha raggiunto i quarti di finale ed è risalito di due posizioni, appunto alla 20, alle spalle di Sinner, di Flavio Cobolli, numero 10 questa settimana (meno 1), e Lorenzo Musetti, al 15° gradino (meno 2).

Ha buoni motivi per festeggiare anche Andrea Guerrieri, che prosegue la sua rapida ascesa in classifica. Numero 511 del mondo a inizio 2026, oggi entra per la prima volta in top 200. Rispetto all’ultima classifica, guadagna 24 posizioni per effetto della finale centrata nel Challenger di Grodzisk Mazowiecki e sale fino al gradino numero 188.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 13.450 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 8.160 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 8.090 (–)

4. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.740 (–)

5. Novak Djokovic (Srb) 3.760 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 3.630 (+4)

7. Daniil Medvedev (Rus) 3.580 (-1)

8. Alex De Minaur (Aus) 3.560 (-1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.375 (-1)

10. Flavio Cobolli (Ita) 3.320 (-1)

Così gli altri italiani:

15. Lorenzo Musetti 2.375 (-2)

20. Luciano Darderi 2.175 (+2)

34. Matteo Arnaldi 1.349 (+1)

42. Matteo Berrettini 1.085 (-2)

81. Mattia Bellucci 751 (-1)

88. Lorenzo Sonego 718 (–)

135. Andrea Pellegrino 454 (-1)

140. Stefano Travaglia 429 (–)

166. Francesco Maestrelli 349 (-5)

168. Luca Nardi 346 (-4)

173. Marco Cecchinato 332 (-3)

174. Federico Cinà 324 (+4)

189. Andrea Guerrieri 302 (+24)

SABALENKA SEMPRE REGINA DEL RANKING WTA, PAOLINI STABILE AL 15° POSTO

Alcune variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata oggi dalla Wta, alla fine del “1000” di Toronto. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento del ranking internazionale. Leader tricolore è sempre Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile sulla 15esima poltrona. La tennista toscana, che ha scelto di rinunciare a Washington, Toronto e a Cincinnati per un problema al piede destro, tornerà in campo per gli Us Open (30 agosto-13 settembre). Fa un passo indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 60 del mondo, costretta al ritiro all’esordio a Toronto per il riacutizzarsi del problema al ginocchio sinistro. Scende di un gradino anche Lucia Bronzetti, uscita a fine ottobre 2025 dalla top cento e ora al numero 116.

Due passi indietro, invece, per Lisa Pigato, ora numero 135. Rispetto al ranking precedente sono poi cinque i posti in più per Lucrezia Stefanini, adesso al gradino 142, e due per Tyra Caterina Grant: la 18enne romana è ora la numero 153 del mondo. Tutto invariato, invece, nei primi posti della classifica, dove comanda sempre Aryna Sabalenka. Da segnalare il ritorno nella top five di Iga Swiatek, fresca vincitrice del “1000” andato in scena in Canada.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Aryna Sabalenka (Blr) 8.670 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.316 (–)

3. Jessica Pegula (Usa) 6.680 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 5.919 (–)

5. Iga Swiatek (Pol) 5.419 (+3)

6. Mirra Andreeva (Rus) 5.323 (-1)

7. Karolina Muchova (Cze) 5.048 (-1)

8. Linda Noskova (Cze) 5.016 (-1)

9. Elina Svitolina (Ukr) 4.634 (–)

10. Amanda Anisimova (Usa) 4.353 (–)

Così le italiane:

15. Jasmine Paolini 2.773 (–)

60. Elisabetta Cocciaretto 1.035 (-1)

116. Lucia Bronzetti 674 (-1)

135. Lisa Pigato 577 (-2)

142. Lucrezia Stefanini 557 (+5)

153. Tyra Caterina Grant 514 (+2)

190. Nuria Brancaccio 409 (-29)

215. Jennifer Ruggeri 365 (-1)

268. Noemi Basiletti 270 (+46)

277. Aurora Zantedeschi 263 (+12)

– foto IPA Agency –

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