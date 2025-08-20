ROMA (ITALPRESS) – Giovanna Maria Giomarino è morta mentre lavorava come guida turistica al Colosseo. Nel tardo pomeriggio del 19 agosto ha accusato un malore durante una visita guidata che non le ha lasciato scampo nonostante la celerità dei soccorsi da parte dei colleghi del Parco Archeologico del Colosseo.

IL CORDOGLIO DEL MINISTRO GIULI

“Esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giovanna Maria Giomarino, guida turistica venuta a mancare mentre svolgeva con passione il proprio lavoro presso il Colosseo. Una perdita che richiama con forza il valore umano e professionale di chi, ogni giorno, contribuisce alla tutela e alla trasmissione del nostro patrimonio storico e artistico. In segno di vicinanza e lutto questa sera le luci del Colosseo verranno spente alle ore 21. Alla famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze, a nome mio personale e del Ministero della Cultura”, lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

SANTANCHE’ “PROFONDA TRISTEZZA”

“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Giovanna Maria Giomarino, guida turistica al Colosseo, avvenuta mentre svolgeva il suo prezioso lavoro. Esprimo le mie più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Giovanna, che hanno perso una professionista dedicata e appassionata. Il mio pensiero va a tutti coloro che, come Giovanna, dedicano la propria vita alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. È nostro dovere rendere omaggio al loro impegno, garantendo un ambiente di lavoro che rispetti la loro dedizione e il loro sacrificio”. Così il Ministro del Turismo, Daniela Santanché.

GUALTIERI “ADDOLORATI DA QUESTA MORTE”

“La scomparsa di Giovanna Maria Giomarino, colta da un malore mentre svolgeva il suo lavoro di guida turistica al Parco archeologico del Colosseo, è una notizia che ci addolora. A nome di tutta l’Amministrazione, esprimo vicinanza e le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

LE PAROLE DELL’ASSESSORE ONORATO

“Siamo sconvolti dalla triste notizia della scomparsa di Giovanna Maria Giomarino, avvenuta durante un suo turno di lavoro come guida turistica al Colosseo. Un fatto drammatico. Esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi”. Lo dichiara Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

LA NOTA DEI SINDACATI

“In attesa che si chiariscano le cause del decesso, a partire dai ritmi di lavoro e le temperature, esprimiamo tutto il nostro cordoglio per la scomparsa di Giovanna Maria e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Un nome che si aggiunge alla fin troppo lunga lista di persone che hanno perso la vita sul lavoro e che ci responsabilizza affinché restino accese le luci sulle condizioni di lavoro nel mondo della cultura, che devono necessariamente cambiare e migliorare. In questa tragedia ci dispiace constatare che, ancora una volta, quando muore una persona sul lavoro non si proceda con la sospensione delle attività lavorative. Stigmatizziamo, quindi, la decisione di riaprire il monumento nonostante il drammatico evento. È vero che le visite guidate vengono prenotate dal pubblico con largo anticipo, ma i sentimenti di cordoglio dovevano prevalere su qualsiasi evento o iniziativa”. Lo scrivono in una nota Cgil, Filcams e Fp Cgil Roma e Lazio.

IL PARCO DEL COLOSSEO “PROFONDO CORDOGLIO”

Il Parco archeologico del Colosseo esprime attraverso una nota “profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giovanna Maria Giomarino, avvenuta martedì 19 agosto all’interno dell’area archeologica”. Il Parco, conclude la nota, “si unisce con commozione al lutto dei familiari e di quanti hanno avuto modo di conoscerla e di apprezzarne la dedizione professionale, rinnovando la propria sentita vicinanza alla famiglia e ai colleghi in questo momento di grande dolore”.

