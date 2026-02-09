Traffico illecito denaro a Orio al Serio, intercettati oltre 6 mln nel 2025

BERGAMO (ITALPRESS) - Nell'ambito dei quotidiani controlli sul crescente numero dei passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale "Il Caravaggio", i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio e il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato nel corso del 2025 un traffico illecito di denaro contante per oltre 6,2 milioni di euro. Mediante il costante monitoraggio e il controllo dei viaggiatori, i finanzieri e il personale ADM, con l'ausilio investigativo del cash dog "Yakisoba" in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza, hanno sanzionato oltre 530 passeggeri che hanno tentato di movimentare illecitamente valuta in 16 diverse monete aventi corso legale in vari Paesi. Infatti, ai sensi della normativa vigente, il passeggero in arrivo o in partenza dal territorio nazionale, che trasporta denaro di importo pari o superiore a 10.000 euro, ha l'obbligo di presentare una dichiarazione dettagliata sull'origine dei proventi, sul destinatario e sull'uso previsto. Le Fiamme Gialle e il personale ADM hanno rilevato le rotte maggiormente utilizzate per la movimentazione transfrontaliera illecita di denaro, individuando i voli con destinazione Casablanca (Marocco), Il Cairo (Egitto), Istanbul (Turchia) e Sharjah (Emirati Arabi Uniti), hub di collegamento dell'Occidente con il Medio Oriente e il continente africano. Le sanzioni incassate dallo Stato, attraverso le oblazioni immediate da parte dei viaggiatori in transito presso lo scalo orobico e mediante i pagamenti in misura ridotta, ammontano a oltre 320.000 euro. mgg/mca3 (Fonte video: Guardia di Finanza)