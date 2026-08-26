ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un’organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L’operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 chilogrammi tra hashish e marijuana, l’arresto in flagranza di quattro soggetti e l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri due indagati.

L’indagine, sviluppata dai militari della Compagnia di Nettuno, ha preso il via nel maggio 2025 in seguito ad un controllo su strada nel territorio nettunese, culminato con l’arresto di un corriere e il sequestro di circa 3 chilogrammi di droga.

I successivi approfondimenti operativi e l’analisi dei flussi d’area hanno permesso di individuare la fitta rete di complici e di ricostruire l’intera filiera di approvvigionamento della droga proveniente dalla penisola iberica.

I riscontri investigativi hanno svelato che le sostanze stupefacenti venivano introdotte nel territorio nazionale a bordo di camper appositamente modificati, dotati di doppi fondi e intercapedini occulte.

Il monitoraggio dei veicoli sospetti ha consentito ai militari di intercettare un primo carico presso la barriera autostradale di Ventimiglia, dove sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 chilogrammi di hashish e marijuana, con il contestuale arresto del conducente.

La successiva estensione delle indagini, sviluppata anche mediante i canali di cooperazione internazionale, ha permesso di localizzare e intercettare un secondo ingente carico in territorio francese: l’operazione transfrontaliera ha portato al sequestro di ulteriori 300 chilogrammi di marijuana e all’arresto di altri due corrieri.

Le risultanze delle attività di polizia giudiziaria hanno inoltre consentito di identificare due soggetti stabili sul territorio di Nettuno, ritenuti responsabili della successiva rete di spaccio al dettaglio. Nei loro confronti il competente gip ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Durante le perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei due indagati, condotte in collaborazione con le unità cinofile, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori quantitativi di stupefacenti e 3.380 euro in contanti, considerati profitto dell’attività illecita.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

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