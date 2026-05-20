Focus ESG – Episodio 77

MILANO (ITALPRESS) - La finanza sostenibile ha ormai smesso di essere una nicchia: dai primi green bond emessi quasi vent’anni fa a un mercato oggi centrale per investitori, imprese e sistema finanziario, il percorso degli ESG sembra segnare una direzione precisa. Ma quanto è davvero solida questa crescita? Ne parlano nella puntata 76 di Focus ESG, Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e centro Transpareens, e Ugo Rigoni, Università Ca’ Foscari Venezia, con il giornalista economico Marco Marelli. fsc/gsl