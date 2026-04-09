Traffico di droga con base tra Caltanissetta e Napoli, due arresti

CALTANISSETTA (ITALPRESS) - Operazione della Guardia di finanza contro il traffico di stupefacenti con base tra Caltanissetta e Napoli: due soggetti sono stati arrestati e successivamente condannati a 4 anni di reclusione e 14mila euro di multa per aver gestito un articolato sistema di vendita e distribuzione di droga su scala nazionale. L'indagine, condotta dai finanzieri del Comando provinciale nisseno, ha preso avvio da un precedente sequestro effettuato nel settembre scorso, che ha permesso di risalire all'intera filiera illecita. Gli approfondimenti investigativi hanno portato all'individuazione di un vero e proprio laboratorio, attivo nel Napoletano, destinato al confezionamento e alla spedizione di pacchi contenenti sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito, gli indagati pubblicizzavano e vendevano droga attraverso piattaforme social, rifornendo i clienti tramite spedizioni postali e corrieri. All'interno dei pacchi venivano occultate sostanze come cocaina, hashish e marijuana, destinate a diverse regioni italiane. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati stupefacenti per un valore di oltre 100mila euro, oltre ai macchinari utilizzati per il confezionamento e a una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo munizionamento. Le indagini economico-finanziarie hanno inoltre consentito di accertare un volume d'affari superiore ai 2 milioni di euro, generato da oltre 4mila spedizioni effettuate a partire dal 2024. Sono stati identificati circa 500 destinatari dei pacchi in tutta Italia: i loro nominativi saranno ora trasmessi ai reparti territorialmente competenti per ulteriori sviluppi investigativi. tvi/mca1 (Fonte video: Guardia di Finanza)