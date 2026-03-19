Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età

Tra scienza e innovazione, per Filorga primato nazionale nella skincare anti-età

MILANO (ITALPRESS) - Per il quarto anno consecutivo Filorga, maison di cosmetica francese parte della divisione Skin-Health del gruppo Colgate Palmolive, ha riconfermato la leadership nel segmento della cosmetica anti-età in Italia, registrando, stando ai dati Pharmatrend, una quota di mercato pari all’8,8%. Del futuro immaginato per il settore della skincare ha parlato il Direttore Generale di Filorga Italia, Emidio Croce. f12/fsc/gtr/azn (in collaborazione con Filorga)