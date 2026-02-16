Tra povertà sanitaria e disagio mentale un legame sempre più stretto

ROMA (ITALPRESS) - E' stata la celebrazione della Giornata Mondiale del Malato l'occasione per richiamare l'attenzione da parte della Caritas Italiana sul problema della povertà sanitaria. Al centro della riflessione i dati contenuti nel rapporto "Povertà e salute mentale - Relazione circolare e diritti negati". Il commento di Giovanni Leoni, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo). sat/gtr