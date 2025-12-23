Tra medici e Farnesina cooperazione costante per Gaza

ROMA (ITALPRESS) - Natale più che mai nel segno della solidarietà, al servizio dei più deboli e bisognosi di aiuto quello della Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Un Natale più sicuro e sereno per i 232 bambini di Gaza accolti in Italia insieme alle loro famiglie nel 2025 per essere ricoverati presso le strutture sanitarie del Paese. Un'attività, quella del ministero degli Esteri, a cui la Fnomceo partecipa attivamente anche durante le festività di fine anno, grazie alla rete permanente di cooperazione tra Farnesina e medici a Gaza per monitorare le necessità di farmaci e strumentazioni e coordinare gli interventi necessari. sat/gtr