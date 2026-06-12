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Tg News – 12/6/2026
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene affidamento in prova - Trump: “Presto la firma dell’accordo con l’Iran” - Macron-Meloni, il 25 Giugno ad Antibes il primo vertice bilaterale - Il Papa da Tenerife: “Trafficanti di migranti, convertitevi” - A Milano in due sul monopattino, muore 18enne travolto da auto - Avvelenate con ricina, denunciata per favoreggiamento amica di famiglia - Istat, +67mila occupati nel primo trimestre 2026, boom indipendenti - Wall Street, è il grande giorno di SpaceX - Uila in campo contro lo sfruttamento in agricoltura - Previsioni 3B Meteo 13 Giugno azn