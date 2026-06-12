Favasuli “La Nazionale un’emozione incredibile, felice qui a Catanzaro”

CATANZARO (ITALPRESS) - I primi calci al pallone nella sua Locride, l’esplosione con una stagione da protagonista di ritorno nella propria terra, nelle file del Catanzaro, fino all’emozionante debutto con la maglia della nazionale. Per il 22enne esterno, Costantino Favasuli, è stato un anno indimenticabile, tanto da essere diventato idolo di tanti ragazzini e giovani calciatori in erba che sono accorsi al Centro tecnico federale di Catanzaro per incontrarlo da vicino. “Tutta questa accoglienza per me è incredibile. Sono contento perché ho fatto una bella stagione con il Catanzaro, nonostante il risultato finale, con tutti i miei compagni che ringrazio insieme alla società. Un'esperienza bellissima che porterò per sempre nel cuore, la cosa che mi rende forse più orgoglioso è, da calabrese, vedere tanti bambini nel mio paese, ad Africo, che mi vogliono bene e tifano per me. Tutti possiamo farcela - è il pensiero del giovane calciatore - e ai giovani dico di avere tanta fame, tanta voglia, dare tutto quello che hanno, perché siamo in un territorio bello dove c'è fame ed è questo che ci deve portare più avanti. Fare le cose col cuore e sognare”. L'emozione più grande per l'esordio con la maglia azzurra nel match vinto in casa della Grecia dalla Nazionale del ct ad interim, Silvio Baldini. “Non me l'aspettavo, incredibile, quando è arrivata la convocazione il giorno dopo la finale di andata persa contro il Monza ero un po' giù di morale e la cosa mi ha dato quella carica in più”. Da Favasuli parole al miele anche per mister Aquilani che ha lasciato Catanzaro per approdare sulla panchina del Sassuolo: “Sono contentissimo perché se lo merita, è un allenatore bravissimo, forse è stato uno dei migliori in Serie B e spero che farà una grande stagione anche il prossimo anno”. Sul proprio avvenire, invece, bocce cucite: “Non so cosa ci sarà in futuro, non ne ho idea perché la stagione è appena finita e ora penso alle vacanze, non so quello che succederà, io sono felice qui a Catanzaro, certe voci fanno piacere, ma io sto bene qui e adesso voglio pensare a riposarmi dopo una stagione lunga e intensa”. xd2/ari/gtr