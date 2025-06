Tra Iran e Israele un’altra notte di attacchi e missili, IDF “Ucciso il nuovo capo di stato maggiore dell’Esercito”

ROMA (ITALPRESS) – Una nuova ondata di missili lanciati dall’Iran su Israele ha fatto attivare le sirene d’allarme in tutto il Paese. Secondo i media israeliani, Teheran ha lanciato circa 30 missili e uno ha colpito un edificio a Herzliya, cittadina residenziale a nord di Tel Aviv, mentre si sono attivate le sirene d’allarme ad Haifa e in Galilea, nel nord, ma anche a Tel Aviv e Gerusalemme. I servizi sanitari riferiscono di cinque feriti. Il Comando per il fronte interno ha comunicato ai cittadini che possono lasciare i rifugi, segno che questo nuovo attacco è finito.

Nella notte, l’Iran ha lanciato meno di 10 missili verso Israele in tre diversi momenti: dopo mezzanotte, alle 03:30 e alle 04:30. Lo riportano i media israeliani, secondo cui non si sono registrate conseguenze perché i missili sono stati intercettati e abbattuti. Questa mattina l’Aeronautica israeliana ha abbattuto un drone, presumibilmente anch’esso lanciato dall’Iran, sulle Alture del Golan, nel nord di Israele. Nella giornata di ieri e nella notte sono state lanciate decine di droni su Israele.

L’Aeronautica militare israeliana durante la notte “ha completato diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari del regime iraniano nell’Iran occidentale”. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) su X. “Durante gli attacchi, sono state colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra. Inoltre, lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni sono stati colpiti nell’Iran occidentale”, aggiungono le Idf.

Durante la notte, i caccia dell’Aeronautica militare israeliana hanno attaccato un quartier generale dei pasdaran a Teheran ed eliminato Ali Shadmani, il nuovo capo di stato maggiore dell’Esercito iraniano, la persona più vicina alla guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Shamdani aveva assunto l’incarico soltanto pochi giorni fa, dopo l’uccisione da parte di Israele del predecessore.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).