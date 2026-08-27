ROMA (ITALPRESS) – Tra il 2018 e il 2025 il sistema dei pagamenti italiano ha vissuto una profonda trasformazione: i pagamenti digitali sono più che raddoppiati, le carte e i bonifici sono sempre più usati grazie anche a canali sempre più digitali e istantanei, il contante mantiene un ruolo rilevante seppur progressivamente meno centrale. E’ quanto emerge dai dati di uno studio della Banca d’Italia.

In particolare, il numero annuo delle operazioni con strumenti alternativi al contante è più che raddoppiato, superando 16 miliardi di transazioni. La pandemia ha rappresentato un punto di svolta, accelerando tendenze in atto da tempo. La crescita dei pagamenti digitali è stata trainata soprattutto dall’innovazione tecnologica nel comparto delle carte, che rappresentano la principale alternativa al contante per numero di operazioni al dettaglio. Le transazioni con carte rappresentavano il 63% dei pagamenti non in contante nel 2018.

Nel 2025 la loro incidenza è aumentata a circa il 75%. Tra il 2022 e il 2025 il numero delle operazioni con carta al POS è salito da circa 6 a oltre 10 miliardi, con una crescita media annua del 15,7%.

Nel 2025 l’88% di questi pagamenti è stato effettuato in modalità contactless; il 24% è avvenuto tramite mobile wallet e dispositivi mobili. I bonifici restano il secondo strumento di pagamento per numero di operazioni e diventano sempre più digitali e istantanei.

Tra il 2018 e il 2025 il numero dei bonifici è quasi raddoppiato, passando da circa 970 milioni di operazioni a oltre 1,8 miliardi, con una crescita media annua del 9,7% Nel 2025 oltre l’85% dei bonifici è stato disposto tramite canali digitali. La crescente digitalizzazione dei pagamenti non si traduce nella scomparsa del contante.

Tra il 2018 e il 2025 il numero di prelievi di contante è sceso da circa 1,4 miliardi a poco più di 1,2 miliardi. Il calo si è concentrato nel 2020 durante la pandemia ma successivamente i livelli sono rimasti inferiori a quelli pre-pandemici.

Tra il 2020 e il 2025 tutte le macroaree registrano un forte aumento dei pagamenti elettronici.

Nel periodo considerato, il Mezzogiorno mostra la crescita complessiva più elevata: +121% delle operazioni pro capite, contro il +88% del Centro e circa +90% del Nord. Si riduce il divario Nord-Sud anche nell’utilizzo dei bonifici.

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