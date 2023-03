Toyota, Lucà “Massimo impegno per ridurre le emissioni a zero”

"La sostenibilità è un elemento chiave. Come Toyota siamo impegnati da più di 20 anni attraverso le nostre tecnologie ibride. Ci stiamo preparando e stiamo introducendo ulteriori tecnologie che sono quelle dell'elettrico a batteria e dell'idrogeno a celle combustibile per portare le emissioni completamente a zero", ha sottolineato l'Ad di Toyota Italia Luigi Ksawery Lucà.