CATANZARO (ITALPRESS) – Nell’ambito del progetto avviato tra il dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità della Regione Calabria e la Camera di Commercio Italiana in Svizzera, si è concluso il Fam Trip, il viaggio di familiarizzazione, che, dal 23 al 27 settembre, ha portato un gruppo di operatori svizzeri a scoprire la Calabria in tutta la sua incantevole autenticità. L’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, parla “di un’esperienza che ha rappresentato una vera e propria scoperta, svelando una Calabria inedita e sorprendente”.

“Con l’obiettivo di promuovere la regione sul mercato svizzero, valorizzando le risorse e le attrazioni di una Calabria inedita, l’itinerario – sottolinea Calabrese – ha offerto agli ospiti l’opportunità di esplorare una terra ricca di storia, sapori e tradizioni”.

Dalla storica Cosenza, con i suoi vicoli pittoreschi ai profumi di una tra le più importanti aziende vitivinicole del Pollino; dalla magia del Parco Archeologico di Sibari al Museo Diocesano di Rossano, con il suo prezioso Codex Purpureus.

Inoltre, tra le dolci note della liquirizia e la maestosità del Castello di Corigliano, i partecipanti hanno trovato momenti di pura arte e gusto.

La giornata esperienziale a Cerchiara di Calabria, dedicata alla lavorazione del pane, ha, poi, avvolto tutti in un abbraccio di tradizione e calore.

Infine, l’assessore Calabrese informa che “i tour operator svizzeri, colpiti dalla bellezza e dalla profondità delle esperienze vissute, hanno unanimemente concordato sulla Calabria come una destinazione da esplorare e promuovere”.

