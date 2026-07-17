A Schmid la tredicesima tappa del Tour de France, Pogacar rimane in giallo

BELFORT (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mauro Schmid trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, la Dole – Belfort di 205,8 km. Il corridore del Team Jayco AlUla, inseritosi nella maxi-fuga di giornata, coglie il momento giusto per liberarsi della concorrenza, giocandosi il successo al fotofinish con Harlod Tejada (XDS Astana), che deve accontentarsi del secondo posto. A completare il podio odierno è il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) che, grazie ad una straordinaria prestazione, recupera diverse posizioni in classifica generale. Tadej Pogacar (Team UAE Emirates), insieme al gruppo dei migliori, arriva sul traguardo con quasi 8′ di ritardo, ma conserva la maglia gialla. Domani andrà in scena la quattordicesima tappa, la Mulhouse – Fellering di 155,3 km.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Mauro Schmid SWI (Team Jayco AlUla) 4h06’58”
2. Harold Tejada COL (XDS Astana) s.t.
3. Tom Pidcock GBR (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) +2″
4. Maxim Van Gils BEL +2″
5. Brandon McNulty USA +2″
6. Kevin Vauquelin FRA +2″
7. Jordan Jegat FRA +2″
8. Clement Braz Afonso FRA +2″
9. Tim Wellens BEL +2″
10. Lucas Plapp AUS +11″
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 47h18’31”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +3’36”
3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +4’06”
4. Tom Pidcock GBR 4’15”
5. Juan Ayuso ESP +4’22”
6. Paul Seixas FRA +4’35”
7. Florian Lipowitz GER +4’44”
8. Isaac Del Toro MEX +5’08”
9. Mattias Skjelmose DEN +5’45”
10. Lenny Martinez FRA +6’34”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 377 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 336
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 333
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 42 punti
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 27
3. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) 19
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 47h22’53”
2. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +13″
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +46″
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).